В США оценили потери ВСУ при наступлении

Представитель Белого дома Кирби назвал ожидаемыми потери ВСУ при наступлении

Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал потери, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в наступательных действиях. Об этом он высказался в беседе с телеканалом CNN.

Кирби оценил потери ВСУ при наступлении и назвал их ожидаемыми. «Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент [Украины Владимир] Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и 50 наших партнеров», — отметил он.

Чиновник добавил, что американский президент Джо Байден на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком уделил много времени обсуждению того, что страны могут сделать ВСУ готовыми «в предстоящие недели и месяцы». Глава государства не стал комментировать события в зоне боевых действий, но отметил, что позитивно смотрит на развитие ситуации.

Кирби также прокомментировал последствия разрушения Каховской ГЭС и подтвердил планы США направить помощь пострадавшим. Он подчеркнул, что Вашингтон выступает против любого насилия, совершаемого против людей, стремящихся спасти других.

Ранее телеканал CNN заявил, что ВСУ при контрнаступлении несут значительные потери в живой силе и технике после столкновения с российской армией. Об этом изданию рассказали источники в Белом доме, чьи имена не раскрываются.

