В США рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

CNN: украинские войска несут большие потери в живой силе и технике в ходе контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие ощутимые потери в живой силе и технике при контрнаступлении на российские позиции из-за развитых оборонительных сооружений и сопротивления Российской армии. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает телеканал CNN.

«Российские силы, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатометами и минометами, оказали [наступающим украинским войскам] ожесточенное сопротивление, врывшись в оборонительные рубежи, которые на некоторых участках имеют несколько линий обороны и оборудованы минными заграждениями, которые уже нанесли существенный урон украинской бронетехнике», — говорится в сообщении источников.

5 июня стало известно о переходе украинской армии в контрнаступление. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечала, что ВСУ пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать артемовское направление.