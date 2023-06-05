Украина заявила о начале контрнаступления. Где ВСУ нанесут основной удар и как российские войска готовятся его отражать?

Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ пытаются наступать на нескольких направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

Несмотря на заявления Генштаба ВСУ, который ранее отказался признавать начало операции, Маляр заявила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта, добавив, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска).

На южнодонецком направлении ВСУ применили бронетехнику НАТО

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что левее Угледара ВСУ ограниченными силами перешли в наступление в районе сел Золотая Нива и Новодонецкое. Ранее прорыв на этом участке фронта произошел под Великоновоселовкой. По словам Ходаковского, на этом участке сосредоточено до 30 единиц бронетехники производства стран НАТО.

Впервые на нашем тактическом участке увидели «Леопарды» Александр Ходаковский командир батальона «Восток»

Ситуацию на этом участке Ходаковский оценивает как тяжелую. «Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение и нащупав наши слабые места, наращивает усилия», — написал комбат. По его словам, «почувствовав запах успеха», ВСУ бросили в бой дополнительные силы.

В районе Артемовска продолжаются бои

Корреспондент Александр Коц сообщил, что в районе Артемовска, ранее занятого российскими силами, продолжаются бои и обстрелы со стороны ВСУ. По информации журналиста, под артиллерийским огнем находится Соледар, расположенный к северу от Артемовска и перешедший под контроль российских сил в январе. Также Коц сообщил, что бои идут и к юго-западу от Артемовска.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация вокруг Артемовска продолжает оставаться «сложной, но контролируемой». Пушилин также отметил, что сам Артемовск подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит», — добавил глава ДНР.

Активность ВСУ наблюдалась на Херсонском направлении

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ небольшими группами провели разведку в дельте реки Днепр в Херсонской области. «Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться», — заявил Сальдо.

В командовании группировки «Днепр» также подтвердили, за прошедшие сутки противник не предпринимал активных действий на херсонском направлении, но при этом вел разведку в дельте Днепра.

Минобороны России заявило об успешном отражении всех атак

В ведомстве сообщили о срыве попытки ВСУ провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. По данным Минобороны, украинские военные преследовали цель прорвать российскую оборону на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта, однако своих задач противник не добился, успеха не имел.

Противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений Минобороны России

В ведомстве отменили, что в это время на одном из передовых пунктов управления на данном направлении находился командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов.

На Украине неоднократно анонсировали начало масштабного контрнаступления

Власти Украины постоянно анонсируют контрнаступление. 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно состоится в ближайшее время. Однако президент Украины Владимир Зеленский призвал отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи.

По его словам, бригады, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, но армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями. Владимир Зеленский уверен, что с тем, что уже есть у Украины, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха.

