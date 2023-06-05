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14:54, 5 июня 2023Бывший СССР

Комбат ДНР заявил о замеченных в регионе танках Leopard

Командир батальона «Восток» ДНР Ходаковский заявил, что в регионе заметили танки Leopard
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Janis Laizans / Reuters

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что в регионе заметили танки Leopard немецкого производства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды"», — говорится в публикации. Согласно заявлению комбата, в районе населенного пункта Новодонецкое зафиксировано до 30 единиц указанной техники.

Ранее в украинских источниках появились кадры первых переданных армии республики танков Leopard, полученных от западных государств, которые якобы уже находятся вблизи фронта. Сообщалось, что пока никто не видел эту технику около линии соприкосновения. Как предполагалось, украинские военные могут намеренно не применять их в бою для дальнейшего использования танков в ходе планируемого контрнаступления.

5 июня Минобороны России сообщило о срыве попытки армии Украины провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

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    Кристина Есикова
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