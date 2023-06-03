На Украине показали первые кадры танков Leopard вблизи фронта

«РВ» опубликовала кадры переданных ВСУ танков Leopard вблизи фронта

В украинских источниках появились кадры первых переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard, полученных от западных государств, которые якобы уже находятся вблизи фронта. Фотографии опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

При этом отмечается, что пока никто не видел данный вид техники вблизи линии соприкосновения. Предполагается, что украинские военные могут намеренно не применять их в бою с целью в дальнейшем использовать танки в ходе планируемого контрнаступления.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не задействуют при контрнаступлении ВСУ. По его словам, вышеупомянутая техника предназначена для долгосрочной стратегии сдерживания России.