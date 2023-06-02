В США предупредили ВСУ о сложностях с западной техникой при контрнаступлении

Генерал Милли раскрыл, что Abrams и F-16 не задействуют в контрнаступлении ВСУ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не задействуют при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Daily Mail.

По его словам, вышеупомянутая техника предназначена для долгосрочной стратегии сдерживания России. «Все признают, что Украина нуждается в модернизированных ВВС. Это займет значительное количество времени», — предупредил о сложностях генерал.

Несмотря на то что украинских солдат начали обучать управлению танками, данные системы не будут готовы к контрудару ВСУ. Техника необходима Киеву в долгосрочной перспективе, когда Москва пойдет в новое наступление, заключил Милли.

Ранее эксперты предупредили, что ВСУ столкнутся с множеством проблем у поставленных Киеву западных танков. Возможные трудности коснутся обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил.