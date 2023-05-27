В США предрекли Украине проблемы с западными танками

Newsweek: ВСУ столкнутся с множеством проблем у поставленных западных танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с множеством проблем у поставленных Киеву западных танков. Такую ситуацию предрекли Киеву эксперты издания Newsweek.

Газета пишет, что даже когда танки прибудут на Украину, проблемы Киева не будут решены. Отмечается, что возможные трудности коснутся обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил. Так, украинским военным придется интегрировать новые системы и учитывать погодные условия.

Также уточняется, что обучение украинских военных происходит слишком быстро. «Трудно сказать, будут ли эти западные танки иметь решающее значение. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что в Германии начали обучать около 400 украинских военных управлению американскими танками M1 Abrams. Инструктаж включает в себя основные задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также обучение на уровне взвода и роты.