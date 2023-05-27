В Германии начали обучать украинских военных управлению танками Abrams

В Германии начали обучать около 400 украинских военных управлению танками Abrams

В Германии начали обучать около 400 украинских военных управлению американскими танками M1 Abrams.. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что 200 человек приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе. Эта инструкция включает в себя основные задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также обучение на уровне взвода и роты. Другие 200 солдат уже обучаются заправке танков и их обслуживанию.

Ранее стало известно, что американская сторона планирует обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только управлению танками Abrams, но и их обслуживаю, которое эти машины требуют в значительном объеме. Как уточнили в министерстве обороны США, это позволит подготовить украинских военных к управлению танками в бою. Кроме того, ВСУ получат обслуживающий персонал для поддержания работоспособности танков.

