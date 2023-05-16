Пентагон заявил о планах обучить ВСУ обслуживанию танков Abrams

Пентагон: США обучат украинцев управлению и обслуживаю танков Abrams

Американская сторона планирует обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только управлению танками Abrams, но и их обслуживаю, которое эти машины требуют в значительном объеме. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Как уточнили в министерстве обороны США, это позволит подготовить украинских военных к управлению танками в бою. Кроме того, ВСУ получат обслуживающий персонал для поддержания работоспособности танков.

В Пентагоне заявили, что M1 Abrams «требует значительного обслуживания», чтобы поддерживать его работоспособность.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заверил, что переданный Вашингтоном Германии 31 танк Abrams не будет принимать участия в боевых действиях. Эти танки предназначены для обучения, указали в Пентагоне.