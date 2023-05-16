Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:26, 16 мая 2023Мир

Пентагон заявил о планах обучить ВСУ обслуживанию танков Abrams

Пентагон: США обучат украинцев управлению и обслуживаю танков Abrams

Фото: Daniel Lob / Globallookpress.com

Американская сторона планирует обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только управлению танками Abrams, но и их обслуживаю, которое эти машины требуют в значительном объеме. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Как уточнили в министерстве обороны США, это позволит подготовить украинских военных к управлению танками в бою. Кроме того, ВСУ получат обслуживающий персонал для поддержания работоспособности танков.

В Пентагоне заявили, что M1 Abrams «требует значительного обслуживания», чтобы поддерживать его работоспособность.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заверил, что переданный Вашингтоном Германии 31 танк Abrams не будет принимать участия в боевых действиях. Эти танки предназначены для обучения, указали в Пентагоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Выдают желаемое за действительное: МИД раскритиковал заявление Макрона о «геополитическом поражении» России
В Китае раскритиковали миропорядок по правилам Запада
Президент Венесуэлы призвал распустить Организацию американских государств
Генерал рассказал о способности российских ЗРК уничтожать ракеты Storm Shadow
Серябкина сняла на видео свой танец в откровенном мини-платье
Раскрыты новые процессоры Apple
Россиянам назвали способ избавиться от долгов
Пентагон заявил о планах обучить ВСУ обслуживанию танков Abrams
Раскрыты подробности о переговорах по зерновой сделке
В ДНР сообщили об обстреле четырех населенных пунктов со стороны ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.