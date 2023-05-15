Пентагон назвал задачу переданных Германии танков Abrams

Пентагон заверил, что 31 переданный ФРГ танк Abrams будут использовать для обучения ВСУ

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заверил, что переданный Вашингтоном Германии 31 танк Abrams не будет принимать участия в боевых действиях. Их единственной задачей он назвал обучение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

«Эти танки предназначены именно для обучения и не обязательно имеют вооружения, необходимые в бою (…), те танки, которые мы предоставляем Украине, прямо сейчас проходят ремонтный процесс», — заявил официальный представитель Пентагона.

По его словам, танки, которые должны быть переданы Киеву, будут обновлены в соответствии с нуждами украинских солдат.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон делает все возможное, чтобы ускорить передачу Украине танков Abrams. Он уточнил, что предварительно Киев получит данный вид техники в начале осени.