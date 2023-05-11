США назвали дату передачи Украине танков Abrams

Глава Пентагона Остин: США делают все возможное, чтобы ускорить передачу ВСУ танков Abrams

Вашингтон делает все возможное, чтобы ускорить передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams. О планах поставить Киеву технику осенью заявил министр обороны США Ллойд Остин, его слова приводит ТАСС.

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков. Наш прогноз — в начале осени», — сообщил глава Пентагона во время выступления на заседании комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Ранее глава американского военного ведомства отмечал ускорение темпов поставок обещанных Киеву танков M1 Abrams. Тогда он не стал называть точных сроков прибытия танков на Украину, однако подчеркнул, что первые Abrams прибудут в Германию в ближайшее время для обучения солдат ВСУ.

6 апреля стало известно, что Пентагон заключил контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems на 27,1 миллиона долларов на создание танков Abrams для украинской армии. Его исполнение ожидается к октябрю 2023 года.