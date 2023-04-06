Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:59, 6 апреля 2023Мир

Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для ВСУ

Пентагон заключил контракт на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины

Фото: Sgt. Andres Chandler / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пентагон заключил контракт с американской компанией на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для украинской армии. Его исполнение ожидается к октябрю 2023 года, сообщает военное ведомство.

«General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины. Исполнение договоренности ожидается к 29 сентября.

5 апреля заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала сроки поставки Украине танков Abrams. По ее словам, Штаты рассчитывают отправить военную технику до конца года. Она также отметила, что обучение украинских военных их использованию до сих пор не началось.

В этот же день представитель Минобороны страны заявил, что Пентагон намерен начать обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины применять в бою танки M1A1 Abrams в ближайшее время. По его словам, подготовка еще не началась, поскольку оборонное ведомство работает над закупкой необходимого для тренировок оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине озвучили условие для переговоров по Крыму
В Евросоюзе возникли разногласия насчет места закупки боеприпасов для Украины
В Мелитополе произошла серия взрывов
Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»
В Москве разоблачили производителей поддельного топленого масла
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Экономист назвал факторы ослабления рубля
В США раскрыли неприятные последствия антироссийских санкций
В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ
В Финляндии пожаловались на отсутствие права выбора при вступлении в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.