Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для ВСУ

Пентагон заключил контракт на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины

Пентагон заключил контракт с американской компанией на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для украинской армии. Его исполнение ожидается к октябрю 2023 года, сообщает военное ведомство.

«General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины. Исполнение договоренности ожидается к 29 сентября.

5 апреля заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала сроки поставки Украине танков Abrams. По ее словам, Штаты рассчитывают отправить военную технику до конца года. Она также отметила, что обучение украинских военных их использованию до сих пор не началось.

В этот же день представитель Минобороны страны заявил, что Пентагон намерен начать обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины применять в бою танки M1A1 Abrams в ближайшее время. По его словам, подготовка еще не началась, поскольку оборонное ведомство работает над закупкой необходимого для тренировок оборудования.