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22:05, 5 апреля 2023Мир

Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams

В Пентагоне сообщили, что США передадут Украине танки Abrams до конца года
СюжетМинобороны:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала сроки поставки Украине танков Abrams. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Соединенные Штаты рассчитывают поставить Киеву танки Abrams до конца года. Она также отметила, что обучение украинских военных их использованию до сих пор не началось.

Ранее представитель Минобороны США заявил, что Пентагон намерен начать обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины применять в бою танки M1A1 Abrams в ближайшее время. По его словам, подготовка еще не началась, поскольку оборонное ведомство работает над закупкой необходимого для тренировок оборудования.

Бывший помощник замминистра обороны США, колумнист Стивен Брайен ранее предрек «превращение в пепел» поставляемых Западом танков на Украине. Он указал на недостатки немецких, британских и американских танков, которые уже прибыли на Украину или будут переданы в будущем.

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Марина Совина
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