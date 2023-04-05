Пентагон анонсировал обучение ВСУ применению Abrams

В Пентагоне заявили о скором начале обучения ВСУ применению танков M1A1 Abrams в бою

В ближайшее время Пентагон намерен начать обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) применять в бою танки M1A1 Abrams. Такой анонс сделал представитель Минобороны США.

Он отметил, что подготовка еще не началась, поскольку оборонное ведомство работает над закупкой необходимого для тренировок оборудования. «Мы ожидаем, что это произойдет относительно скоро», — заявил представитель Пентагона. О каком именно оборудовании идет речь он не уточнил.

В марте глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон будет поставлять Украине танки Abrams из имеющихся запасов оборонного ведомства, а не производить новые, как предполагалось изначально.