В США уточнили условия поставок танков Украине

США будут поставлять Украине танки из запасов Пентагона, а не производить новые

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон будет поставлять Украине танки Abrams из имеющихся запасов оборонного ведомства, а не производить новые, как предполагалось изначально. Трансляция слушаний ведется на сайте Конгресса США.

«Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки», — уточнил он условия передачи танков Киеву.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передадут Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить поставку. По его словам, Киев сможет получить танки уже к осени текущего года.

В конце января президент США Джо Байден сообщил, что правительство страны приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи.