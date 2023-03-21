Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 21 марта 2023Мир

США передадут Украине более старую версию танков Abrams

Фото: Andrius Sytas / Reuters

США передадут Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить поставку, сообщает Пентагон.

В конце января президент США Джо Байден сообщил, что правительство страны приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Как уточнил американский лидер, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
Умерла вдохновившая Дэвида Копперфильда стать иллюзионистом 100-летняя фокусница
Стало известно о проблемах со здоровьем певца Стаса Пьехи
США передадут Украине более старую версию танков Abrams
Си Цзиньпин уехал из Кремля
Певица Лолита рассказала о кайфе от секса после 50
Канадская фигуристка высказалась о конкуренции в отсутствие россиян
Четверо россиян представились силовиками и отобрали деньги у семьи в Подмосковье
Россиянин зарезал сожительницу в новогоднюю ночь и пошел под суд
На Украине священник ПЦУ избил клирика УПЦ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.