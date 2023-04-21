США ускорили поставки танков Abrams Украине

Глава Пентагона Остин сообщил об ускорении поставок Украине танков M1 Abrams

США ускорили темпы поставок своих танков M1 Abrams, обещанных Вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин, его цитирует ТАСС.

Глава Пентагона не стал называть точных сроков прибытия танков на Украину, однако отметил, что первые Abrams прибудут в Германию в ближайшие несколько недель для того, чтобы бойцы ВСУ смогли пройти обучение.

«Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники», — сообщил Остин.

Ранее издание Associated Press со ссылкой на официальные лица США сообщило, что в конце мая 31 танк будет доставлен на полигон Графенвур в Германии, где в течение десяти недель будет проходить подготовка танкистов ВСУ. Суммарно обучение пройдут 250 украинских военнослужащих — танкистов и ремонтников.

Официальные лица сообщили, что танкисты ВСУ будут проходить подготовку на учебных танках, пока выделенная Вашингтоном бронетехника в количестве 31 единицы будет ремонтироваться для последующей отправки Киеву.