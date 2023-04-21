США будут обучать ВСУ работе на танках Abrams

AP: американские военные будут обучать ВСУ работе на танках Abrams

Американские военные в ближайшее время будут обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обслуживанию и работе на танках M1 Abrams. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица США.

По данным источника, в конце мая 31 танк будет доставлен на полигон Графенвур в Германии, где в течение десяти недель будет проходить подготовка танкистов ВСУ. Суммарно обучение пройдут 250 украинских военнослужащих — танкистов и ремонтников.

Официальные лица сообщили, что танкисты ВСУ будут проходить подготовку на учебных танках, пока выделенная Вашингтоном бронетехника в количестве 31 единицы будет ремонтироваться для последующей отправки Киеву.

Ранее стало известно, что Пентагон заключил контракт на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины. По данным военного ведомства, его исполнение ожидается к октябрю 2023.