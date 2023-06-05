На Украине сообщили о переходе к наступательным действиям

Минобороны Украины заявило о переходе к наступательным действиям на некоторых направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», — говорится в публикации. Маляр добавила, что эпицентром боевых действий остается артемовское направление.

Ранее в Генштабе ВСУ отказались признать начало контрнаступления. 5 июня Минобороны России сообщило о срыве попытки ВСУ провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Позднее в ведомстве уточнили, что украинская армия задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Подразделения восточной группировки войск с помощью авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное в Донецкой народной республике и Новодаровка в Запорожской области нанесли ВСУ значительные потери.