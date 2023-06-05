Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:08, 5 июня 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о переходе к наступательным действиям

Минобороны Украины заявило о переходе к наступательным действиям на некоторых направлениях

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», — говорится в публикации. Маляр добавила, что эпицентром боевых действий остается артемовское направление.

Ранее в Генштабе ВСУ отказались признать начало контрнаступления. 5 июня Минобороны России сообщило о срыве попытки ВСУ провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Позднее в ведомстве уточнили, что украинская армия задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Подразделения восточной группировки войск с помощью авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное в Донецкой народной республике и Новодаровка в Запорожской области нанесли ВСУ значительные потери.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине сообщили о переходе к наступательным действиям
    Блогерша назвала безвкусицей три детали во внешнем виде женщины
    Опубликовано фото брошенного под Угледаром танка Leopard
    В Лондоне анонсировали визит африканских лидеров в Россию и на Украину
    Сотрудники ФСБ задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины
    Раскрыта стоимость первых пакетных туров в Грузию для россиян
    Россиянам разрешили отказываться от аренды жилья из-за тараканов
    Стало известно о проведенной ВСУ разведке в Херсонской области
    Слепая спортсменка с собакой-поводырем разыскала пропавшую женщину
    Популярность Windows 11 среди геймеров оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.