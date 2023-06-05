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13:08, 5 июня 2023Россия

Минобороны сообщило подробности о безуспешной попытке наступления ВСУ

Минобороны заявило, что ВСУ задействовали в попытке наступления два танковых батальона

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в безуспешной попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении шесть механизированных и два танковых батальона. Такие подробности сообщили в Минобороны России.

«4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона», — пояснили в пресс-службе оборонного ведомства.

Подразделения восточной группировки войск с помощью авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное в Донецкой народной республике (ДНР) и Новодаровка в Запорожской области нанесли противнику значительные потери.

Отмечается, что за сутки на данном направлении было уничтожено до 300 бойцов ВСУ, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.

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    Никита Абрамов
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