Зеленский отложил контрнаступление ВСУ

Зеленский заявил, что Украине понадобится больше времени для подготовки к контрнаступлению

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи. Об этом в интервью BBC заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские бригады, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, но армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями. Зеленский уверен, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха. «Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он.

Когда именно начнется украинское контрнаступление, подкрепленное западной техникой, Зеленский не сказал.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что разные страны пытаются как можно быстрее усадить Киев за стол переговоров на условиях России.