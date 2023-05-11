Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:50, 11 мая 2023Бывший СССР

Зеленский отложил контрнаступление ВСУ

Зеленский заявил, что Украине понадобится больше времени для подготовки к контрнаступлению

Фото: Офис Президента Украины

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи. Об этом в интервью BBC заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские бригады, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, но армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями. Зеленский уверен, что с тем, что уже есть у Киева, ВСУ могли бы двигаться вперед и добиться успеха. «Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он.

Когда именно начнется украинское контрнаступление, подкрепленное западной техникой, Зеленский не сказал.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что разные страны пытаются как можно быстрее усадить Киев за стол переговоров на условиях России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в приграничном российском регионе
Попытки разных стран усадить Киев за стол переговоров объяснили
В «Одноклассниках» появился уникальный сервис
Раскрыта загадка космической структуры неизвестной природы
Google оштрафовали в России за неудаление роликов с пропагандой ЛГБТ
Парам раскрыли три способа вернуть утраченную страсть в спальне
Отец Елены Блиновской высказался о ее задержании
Додик захотел встретиться с Путиным
Популярная азиатская страна отменит все ограничения на въезд для россиян
Рублю предрекли ослабление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.