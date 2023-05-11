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08:50, 11 мая 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о попытках разных стран усадить Украину за стол переговоров

Секретарь СНБО Данилов: Украину пытаются усадить за стол переговоров на условиях России

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В настоящий момент различные страны пытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, сейчас происходит «нагнетание ситуации» с целью как можно быстрее усадить Украину за стол переговоров на условиях России. «Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Очень много предложений из разных стран», — уточнил Данилов.

При этом он подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией, то только на условиях Киева. «Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого не хотели представители некоторых стран», — добавил секретарь СНБО.

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Алевтина Запольская
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