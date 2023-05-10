В США назвали способ для Украины «сохранить лицо»

Автор The Hill Боско: Зеленский может пойти на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо. Такой способ спасти репутацию Киеву назвал журналист Джозеф Боско в материале для американского издания The Hill.

«Вполне возможно, что Зеленский готов предложить президенту России Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия оставит себе часть территории, хотя Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон», — утверждает автор материала.

По мнению Боско, украинский лидер опасается неудачи контрнаступления из-за чрезмерных задержек с поставкой западных танков и отказа президента США Джо Байдена предоставлять истребители и системы вооружения большей дальности.

Ранее стало известно, что власти США не планируют следовать примеру Великобритании в поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет большой дальности. При этом Вашингтон продолжит поставлять Киеву комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.