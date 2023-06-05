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18:07, 5 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о проведенной ВСУ разведке в Херсонской области

Сальдо заявил, что ВСУ провели разведку в дельте Днепра в Херсонской области

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) небольшими группами провели разведку в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Как стало известно командованию группировки «Днепр», за прошедшие сутки противник не предпринимал активных действий на херсонском направлении, но при этом вел разведку в дельте Днепра.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться», — заявил Сальдо.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях. Эпицентром боевых действий, по ее словам, остается артемовское направление.

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    Алевтина Запольская
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