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14:43, 5 июня 2023Бывший СССР

Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска

Пушилин: ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, город подвергается обстрелам

Фото: РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об очень тяжелой ситуации на флангах Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ситуация на флангах города остается под контролем российских войск. Пушилин также отметил, что сам Артемовск подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит», — добавил политик

Ранее Пушилин сообщал о неудачных попытках украинской армии наступать на авдеевском направлении. Он уточнил, что атаки ВСУ были отбиты российскими военными.

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    Алевтина Запольская
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