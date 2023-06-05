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14:33, 5 июня 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о неудачных попытках ВСУ наступать на авдеевском направлении

Пушилин: ВСУ попытались наступать на авдеевском направлении и были отброшены

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни предприняли неудачные попытки наступать на авдеевском направлении, их атаки отбили российские войска. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«В районе населенного пункта Водяное достаточно серьезными силами противник попытался занять позиции, в результате ожесточенных боем противник как минимум частично был отброшен», — уточнил Пушилин. По его словам, боестолкновение продолжается.

Также врио главы ДНР сообщил, что украинские войска пытались действовать в направлении населенного пункта Опытное, однако были отброшены и понесли потери.

Ранее Минобороны России доложило, что 4 июня украинская армия предприняла безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.

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    Варвара Кошечкина
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