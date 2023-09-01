Рогов: Российская армия за ночь ликвидировала несколько штурмовых групп ВСУ

Российская армия ликвидировала несколько штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Вербовое в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Продолжаются попытки атак поселка Вербовое. За ночь ликвидировано несколько штурмовых групп противника, которые выдвигались в этот населенный пункт», — сказал он.

По его словам, ожесточенные бои проходят также в в районе села Работино и на Времевском выступе. При этом Рогов сообщил, что в целом ситуация на линии фронта находится под контролем Вооруженных сил России.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что ВСУ несут большие потери под Купянском в Харьковской области. На некоторых участках украинские силы за три дня теряют до 60 процентов личного состава.