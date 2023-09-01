В ЛНР заявили о больших потерях ВСУ под Купянском

Марочко: за три дня части бригад ВСУ теряют до 60% бойцов под Купянском

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в боях под Купянском. По его словам, на некоторых участках за три дня боевых действий части бригад противника могут терять до 60 процентов бойцов, сообщает РИА Новости.

«На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60 процентов личного состава, из них 40 процентов составляют безвозвратные потери», — заявил он.

Марочко добавил, что ВСУ вынуждены регулярно проводить мероприятия по ротации с целью поддержания боеспособности ряда подразделений.

Ранее он отметил, что солдаты ВСУ занимаются возведением линии обороны на подступах к Харькову. Марочко уточнил, что украинские военные ведут активные инженерные работы по возведению фортификационных сооружений к юго-востоку от города.