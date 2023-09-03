Asia Times: Зеленскому нужно остановить боевые действия и стабилизировать фронт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно остановить боевые действия и стабилизировать фронт на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким призывом выступил журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

«Украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены», — указал обозреватель, отметив, что единственная надежда — попытаться стабилизировать фронт, выиграв время, чтобы мобилизовать новые силы.

Ранее обозреватель Sussidiario Джанандреа Гайани заявил, что план Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя абсолютно нереален. По его словам, украинцы не находятся на этапе прорыва российского фронта и не отвоевывают территории к северу от Крыма. «Украинский президент сделал гипотетическое предположение о будущем, на которое он надеется, но которое совсем не близко», — добавил он.

Журналист отметил, что заявления украинских властей о прорыве российского фронта не соответствуют действительности.