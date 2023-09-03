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03:52, 3 сентября 2023Интернет и СМИ

План Зеленского о выводе российских войск из Крыма назвали нереальным

Sussidiario: план Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя нереален
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Theodore Manolopoulos / Greek Presidency Press Office / Handout / Reuters

План президента Украины Владимира Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя абсолютно нереален. Об этом заявил обозреватель Sussidiario Джанандреа Гайани.

По его словам, украинцы не находятся на этапе прорыва российского фронта и не отвоевывают территории к северу от Крыма. «Украинский президент сделал гипотетическое предположение о будущем, на которое он надеется, но которое совсем не близко», — добавил он.

Журналист отметил, что заявления украинских властей о прорыве российского фронта не соответствуют действительности. Он также добавил, что «ужасающие потери» Вооруженных сил Украины (ВСУ) очевидны.

Ранее военный историк, экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж рассказал, что Украине захотели предложить отказаться от Крыма ради членства в НАТО. «В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта», — пояснил Ледвидж, добавив, что это не обязательно должно быть то, чего хочет Украине.

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    Марина Совина
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