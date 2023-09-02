В Британии рассказали о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу

Guardian: Украине могут предложить отказаться от Крыма ради членства в НАТО

Военный историк, экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж (Frank Ledwidge) рассказал, что Украине захотели предложить отказаться от Крыма ради членства в НАТО. О новом плане Североатлантического альянса он написал в своей статье для издания Guardian.

«В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта», — пояснил Ледвидж, добавив, что это не обязательно должно быть то, чего хочет Украине.

Историк отметил, что подобный процесс уже запущен НАТО. По его словам, недавно директор личного офиса генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенссен (Stian Jenssen) предположил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена территорий Украины на членство страны в НАТО. «Это может означать признание возможности соглашения по Крыму и Донбассу», — поделился своим мнением Ледвидж.

Кроме того, по мнению экс-офицера британской военной разведки, из-за риска ядерной эскалации в высших правительственных кругах США наблюдается очень мало желания помочь Украине вернуть Крым. Ледвидж также подчеркнул, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигло значимых успехов, а конфликт грозит затянуться еще на несколько лет.

Ранее в США усомнились в способности Украины захватить Крым. «Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили», — заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.