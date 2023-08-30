В США усомнились в способности Украины захватить Крым
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина не сможет захватить Крым при вмешательстве НАТО
Украина не сможет захватить Крым даже при помощи НАТО. В способностях Киева усомнился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, интервью с ним доступно YouTube.
«Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили», — заявил экс-агент из США.
По его словам, Москва серьезно относится к полуострову и воспримет любые угрозы ему как реальные. Тем не менее у Киева не получается наносить удар по Крыму даже таким западным оружием, как HIMARS, благодаря мощности российских систем противовоздушной обороны.
Ранее власти Крыма заявили о готовности к возможным атакам Украины. Оперативный штаб работает практически в круглосуточном режиме, реакция быстрая, сообщил глава Госсовета (ГС) республики Владимир Константинов.