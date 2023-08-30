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10:40, 30 августа 2023Мир

В США усомнились в способности Украины захватить Крым

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина не сможет захватить Крым при вмешательстве НАТО

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Украина не сможет захватить Крым даже при помощи НАТО. В способностях Киева усомнился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, интервью с ним доступно YouTube.

«Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили», — заявил экс-агент из США.

По его словам, Москва серьезно относится к полуострову и воспримет любые угрозы ему как реальные. Тем не менее у Киева не получается наносить удар по Крыму даже таким западным оружием, как HIMARS, благодаря мощности российских систем противовоздушной обороны.

Ранее власти Крыма заявили о готовности к возможным атакам Украины. Оперативный штаб работает практически в круглосуточном режиме, реакция быстрая, сообщил глава Госсовета (ГС) республики Владимир Константинов.

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    Виктория Кондратьева
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