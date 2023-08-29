В Крыму заявили о готовности к возможным атакам Украины

Глава ГС Крыма Константинов заявил о готовности к возможным атакам Украины

Крым готов к возможным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Госсовета (ГС) республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Региональные власти понимают, с кем имеют дело, подчеркнул спикер местного парламента. «Мы мобилизованы. Оперативный штаб работает практически в круглосуточном режиме, реакция быстрая, ко всему готовы, занимаемся своими делами, — сказал он. — Мы с 2014 года натренированы».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают страну в уничтожении «всего российского», в том числе согласовав удары по Крыму. Он пообещал, что количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

Комментируя слова Подоляка, Константинов назвал их «словесной бутафорией», направленной на мобилизацию населения Украины. «Впереди у нас 1 сентября, завершение курортного сезона, поэтому не сильно следим за этими персонажами», — сказал он.

На заявление украинских властей также отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев хочет сделать все, чтобы втянуть страны Запада в конфликт с Москвой. «Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем», — отметил он.