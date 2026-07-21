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19:57, 21 июля 2026 (обновлено: 20:07, 21 июля 2026)Мир

Госдеп обвинил одну cтрану в шпионаже

Госдеп обвинил Кубу в организации шпионской сети в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Госдепартамент США обвинил Кубу в организации шпионской сети. Об этом говорится в публикации госсекретаря США Марко Рубио в соцсети Х.

«Более шести десятилетий кубинский режим был главным спонсором радикального левого движения и идеологии "третьего мира" в Соединенных Штатах», — написал глава Госдепа.

В связи с этим ведомство подготовило доклад, согласно которому Куба якобы вела тайную кампанию по проникновению в Соединенные Штаты посредством шпионажа и идеологического влияния на протяжении десятилетий. По словам Рубио, доклад Госдепа «раскрывает всю историю кубинского шпионажа и подрывной деятельности» против США.

Ранее жители Кубы столкнулись с третьим масштабным отключением электроэнергии за последние десять лет.

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