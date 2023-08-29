Кремль прокомментировал заявление Киева о согласовании ударов по Крыму

Пресс-секретарь Песков: Киев хочет верить в то, что Запад поддерживает Украину

Киев хочет верить в то, что западные страны поддерживают Украину в уничтожении «всего российского». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление киевских властей о том, что они согласовали удары по Крыму с западными партнерами. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Киев хочет сделать все, чтобы втянуть страны Запада в конфликт с Россией.

«Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем», — сказал представитель Кремля.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму. Он пообещал, что количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление Подоляка. По словам парламентария, уничтожение «всего российского» на полуострове означает уничтожение всех его жителей: русских, украинцев, татар, белорусов и других, только за то, что они граждане России.