Слова властей Украины о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» являются враньем и лицемерием, заявил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Заявление украинской стороны — вранье и лицемерие. Это только их рук дело, как бы они ни стремились дистанцироваться от теракта», — отметил парламентарий.
По его мнению, решение о проведении диверсии на газопроводах было принято лично украинским президентом Владимиром Зеленским при поддержке бывшего президента США Джо Байдена.
Ранее офис Генпрокурора Украины заявил, что причастность страны к подрыву «Северных потоков» не установлена. В ведомстве отметили, что расследование продолжается.