Крымский парламентарий Константинов назвал слова Киева о подрыве «Северных потоков» ложью

Слова властей Украины о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» являются враньем и лицемерием, заявил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Заявление украинской стороны — вранье и лицемерие. Это только их рук дело, как бы они ни стремились дистанцироваться от теракта», — отметил парламентарий.

По его мнению, решение о проведении диверсии на газопроводах было принято лично украинским президентом Владимиром Зеленским при поддержке бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее офис Генпрокурора Украины заявил, что причастность страны к подрыву «Северных потоков» не установлена. В ведомстве отметили, что расследование продолжается.