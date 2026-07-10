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07:12, 11 июля 2026Бывший СССР

В Киеве объяснили невозможность производить ракеты для Patriot на Украине

Золотарев: На Украине невозможно разместить производство ракет для Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала объяснил невозможность производить ракеты для комплексов Patriot на Украине.

Он отметил, что даже в случае получения лицензии нигде в стране разместить такое производство невозможно, поскольку российские военные будут методично атаковать подобные цеха. Кроме того, отсутствует инженерная база, а производство в соседних странах, например, в Польше, выглядит сомнительно, особенно на фоне кризиса отношений.

«Понятно, что российские военные, нащупав брешь, они будут в нее методично бить. И то, что за неделю два мощнейших удара чего стоят. Плюс применение реактивных дронов, такая ракета в миниатюре.

«Соответственно, в обозримом будущем не будет никаких украинских ракет-перехватчиков для «Пэтриота». Для пропаганды сойдет. Это ж в духе Владимира Александровича (Зеленского) подменять политические действия и решения пиаром, чем он пока успешно справляется», — резюмировал эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае на это потребуется 10-15 лет. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона будет следить за ситуацией и вряд ли позволит развернуть подобное производство на территории Украины.

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