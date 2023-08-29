В Госдуме назвали фашистским заявление Украины об ударах по Крыму

Депутат Госдумы Ивлев назвал фашистским заявление Украины об ударах по Крыму

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса назвал фашистским заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка об ударах по Крыму, согласованных с Западом. Его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, уничтожение «всего российского» на полуострове означает уничтожение всех его жителей: русских, украинцев, татар, белорусов и других, только за то, что они граждане России.

Ивлев отметил, что предотвратить подобное можно только победой в специальной военной операции (СВО).

«Следует отбросить всякий гуманизм и начать применять такие боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Среди них — бомбы объемного взрыва или объемно-детонирующие бомбы, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности и тому подобное», — подчеркнул депутат.

Он заключил, что Украина и поддерживающие ее страны НАТО понимают только силовые методы.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму. Он пообещал, что количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

