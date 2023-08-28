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22:11, 28 августа 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о согласовании ударов по Крыму с Западом

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: удары по Крыму согласованы с Западом
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала Рада.

По его словам, на Западе достигнут консенсус по поводу того, что Украина может разрушать «все российское, например, в Крыму». Он напомнил, что год назад все были против этого. «Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», — уточнил Подоляк.

Он пообещал, что количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Запад столкнется с последствиями в случае попытки захватить Крым.

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