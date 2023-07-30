В Крыму пообещали Западу ответные меры в случае нападения на полуостров

Смирнов: нападение на Крым обернется катастрофой для всей Европы и Украины

Запад столкнется с последствиями в случае попытки захватить Крым, предупредил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные действия обернутся катастрофой для всех европейских стран и Украины. «У России достаточно средств и сил защитить свой суверенитет, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры», — указал Смирнов.