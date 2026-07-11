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07:26, 11 июля 2026Бывший СССР

Более 150 человек стали жертвами политического террора на Украине

Азаров: Более 150 человек стали жертвами политического террора на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Более 150 человек стали жертвами политического террора на Украине, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом пишет ТАСС.

Он упомянул Олеся Бузину, Михаила Чечетова и других. «Где-то уже насчитывается более 150 человек политического террора на Украине», — подчеркнул он.

Ни по одному из этих случаев не было никаких судебных процессов, виновные не были привлечены к ответственности, отметил Азаров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев делает ставку на затягивание и эскалацию конфликта на Украине.

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