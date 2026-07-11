Более 150 человек стали жертвами политического террора на Украине

Азаров: Более 150 человек стали жертвами политического террора на Украине

Более 150 человек стали жертвами политического террора на Украине, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом пишет ТАСС.

Он упомянул Олеся Бузину, Михаила Чечетова и других. «Где-то уже насчитывается более 150 человек политического террора на Украине», — подчеркнул он.

Ни по одному из этих случаев не было никаких судебных процессов, виновные не были привлечены к ответственности, отметил Азаров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев делает ставку на затягивание и эскалацию конфликта на Украине.