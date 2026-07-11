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07:00, 11 июля 2026Бывший СССР

На Западе заявили о неспособности армии НАТО противостоять российским войскам

DT: Cтраны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Cтраны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам, из-за участия в украинском конфликте, пишет Daily Telegraph (DT).

«НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает альянс перенаправлять ценные военные ресурсы — финансовые и материальные — на Украину», — указало издание.

Автор сравнил Украину с гигантской печью, которая «поглощает все, что в нее поступает».

Ранее стало известно, что НАТО будет отслеживать передвижение российских войск с помощью системы Maven.

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