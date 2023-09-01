На Украине пообещали опубликовать имена всех уехавших за границу уклонистов

Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал опубликовать имена всех уклонистов

Власти Украины опубликуют имена всех уклонистов, которые получили поддельные справки для освобождения от военной службы и уехали за границу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, его цитирует «Страна.ua».

Аналогичные меры, по его словам, будут приняты в отношении врачей, которые помогали мобилизованным избежать отправки на фронт по состоянию здоровья.

«Если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь», — иронично объяснил Данилов смысл проверок. Он также пообещал, что в отношении всех граждан, попавших в соответствующие перечни, будут возбуждены уголовные дела.

«Этот процесс уже идет. Наберемся терпения и увидим результаты этой работы», — заключил чиновник.

Ранее на Украине за помощь уклонистам задержали директора областного центра психического здоровья. По версии следствия, он вместе с сообщником продавал фальшивые справки о непригодности к военной службе.