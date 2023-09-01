На Украине пообещали опубликовать имена всех уехавших за границу уклонистов
Власти Украины опубликуют имена всех уклонистов, которые получили поддельные справки для освобождения от военной службы и уехали за границу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, его цитирует «Страна.ua».
Аналогичные меры, по его словам, будут приняты в отношении врачей, которые помогали мобилизованным избежать отправки на фронт по состоянию здоровья.
«Если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь», — иронично объяснил Данилов смысл проверок. Он также пообещал, что в отношении всех граждан, попавших в соответствующие перечни, будут возбуждены уголовные дела.
«Этот процесс уже идет. Наберемся терпения и увидим результаты этой работы», — заключил чиновник.
Ранее на Украине за помощь уклонистам задержали директора областного центра психического здоровья. По версии следствия, он вместе с сообщником продавал фальшивые справки о непригодности к военной службе.