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17:04, 1 сентября 2023Бывший СССР

На Украине пообещали опубликовать имена всех уехавших за границу уклонистов

Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал опубликовать имена всех уклонистов

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Власти Украины опубликуют имена всех уклонистов, которые получили поддельные справки для освобождения от военной службы и уехали за границу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, его цитирует «Страна.ua».

Аналогичные меры, по его словам, будут приняты в отношении врачей, которые помогали мобилизованным избежать отправки на фронт по состоянию здоровья.

«Если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь», — иронично объяснил Данилов смысл проверок. Он также пообещал, что в отношении всех граждан, попавших в соответствующие перечни, будут возбуждены уголовные дела.

«Этот процесс уже идет. Наберемся терпения и увидим результаты этой работы», — заключил чиновник.

Ранее на Украине за помощь уклонистам задержали директора областного центра психического здоровья. По версии следствия, он вместе с сообщником продавал фальшивые справки о непригодности к военной службе.

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    Алевтина Запольская
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