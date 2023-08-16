На Украине задержали директора психбольницы за помощь уклонистам

ГБР Украины: директора психбольницы с сообщником задержали за помощь уклонистам

На Украине директора областного центра психического здоровья задержали за помощь уклонистам. Он вместе с сообщником продавал фальшивые справки о непригодности в военной службе, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

По данным ведомства, мужчина организовал бизнес по продаже «липовых» медицинских справок, привлекая к их оформлению подчиненных работников учреждения и сотрудника правоохранительных органов, который занимался подбором клиентов.

В ГБР сообщили, что стоимость одной справки составляла 1,5 тысячи долларов, а за месяц заработок мог составить более чем 100 тысяч долларов. Директору психбольницы и правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в издании The Guardian рассказали, что многие украинцы прячутся дома и не выходят на работу, чтобы избежать мобилизации, а в ряде городов Украины появились группы в Telegram, которые предупреждают о рейдах военкомов.