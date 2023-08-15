На Западе рассказали о страхе украинцев перед мобилизацией

Guardian: многие украинцы прячутся дома, чтобы избежать мобилизации

Многие украинцы прячутся дома и не выходят на работу, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщает издание The Guardian.

В материале говорится, что украинская армия лишилась большого количества бойцов, которые добровольно решили принять участие в боевых действиях. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в новых рекрутах, но теперь мобилизовать приходится «гораздо более нежелающих» воевать граждан.

Западное издание отмечает, что многие мужчины не выходят из дома из-за страха перед мобилизацией, а в ряде городов появились группы в Telegram, которые предупреждают о рейдах военкомов.

Кроме того, новобранцы жалуются на слабый уровень подготовки перед отправкой на фронт. «Есть две категории людей — одни уже в армии, а другие боятся выходить на улицу, чтобы их не мобилизовали, и никакая зарплата не заставит их покинуть свои дома», — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что украинские военные испытывают панику и нуждаются в лечении психики из-за посттравматического стрессового расстройства. Один из солдат рассказал, что иногда земля была так завалена ранеными, что эвакуационные машины по ошибке проезжали по ним.