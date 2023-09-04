Hamshahri: Зеленский не проводит выборы на Украине для удержания власти

Президент Украины Владимир Зеленский старательно пытается объяснить, почему в стране в настоящее время не представляется возможным проведение выборов, поскольку стремиться сохранить свою власть, пишет иранская газета Hamshahri.

«Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется», — объясняет издание.

Автор подчеркнул, что таким образом у власти продолжит оставаться человек, при котором у страны возник военный конфликт с соседней сверхдержавой, вместо того, чтобы уйти в отставку, что он и должен был сделать. Отмечается, что с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию (СВО), на Украине неоднократно продлевалось военное положение и всеобщая мобилизация, что оказало определенное влияние на дату выборов.

Ранее Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок на следующих выборах главы республики. Он также дал обещание, что не бросит Украину.