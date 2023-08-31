Президент Украины Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок на следующих выборах главы республики. Об этом он заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.

«Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну», — сказал украинский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявлял, что в случае проведения президентских выборов на Украине в 2024 году победу, вероятнее всего, одержит Зеленский. При этом он указал на то, что еще одним кандидатом на пост может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.