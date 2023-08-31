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16:40, 31 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент Украины Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок на следующих выборах главы республики. Об этом он заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.

«Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну», — сказал украинский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявлял, что в случае проведения президентских выборов на Украине в 2024 году победу, вероятнее всего, одержит Зеленский. При этом он указал на то, что еще одним кандидатом на пост может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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    Георгий Нестеров
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