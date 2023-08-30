Назван возможный кандидат на президентский пост в Украине

Политолог Журавлев: Залужный может стать претендентом на пост президента Украины

В случае проведения президентских выборов на Украине в 2024 году победу, вероятнее всего, одержит нынешний глава государства Владимир Зеленский. Еще одним кандидатом на пост может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Зеленский вполне может выиграть президентские выборы, но популярность его это, скорее всего, не увеличит. С другой стороны, это может повысить его легитимность, позволив Зеленскому говорить более громким голосом на Западе, — считает Журавлев. — Теоретически, конечно, он может и проиграть, но вопрос в том, будет ли засчитано поражение, будет ли оно обнародовано? В условиях военного положения вряд ли стоит ждать наблюдателей от оппозиции».

Политолог заметил, что крайне сложно говорить об альтернативных кандидатах на президентский пост, особенно о кандидатах-политиках: во время военного конфликта политическая элита фактически исчезла, уступив место военным. Из них самым популярным, по мнению Журавлева, является Залужный.

«К власти могут прийти военные, а не политики. В принципе, военное положение даже психологически оправдывает такую возможность», — заметил политолог.

Ранее сообщалось, что Киев рассматривает возможность провести выборы президента Украины в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга Владимира Зеленского. Источники отмечали, что «никто на Украине так не популярен, как Зеленский».

