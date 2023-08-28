Стало известно о возможных планах Киева провести выборы президента в 2024 году

El Pais: Киев рассматривает возможность провести выборы президента в 2024 году

Киев рассматривает возможность провести выборы президента Украины в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга Владимира Зеленского. Об этом стало известно газете El Pais.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, сторонники Зеленского высказались в пользу проведения весной 2024 года президентских и парламентских выборов. Это связано со стремлением «легитимизировать президента и его новое правительство, поскольку война приближается к финалу».

Источник издания отмечает, что «никто на Украине так не популярен, как Зеленский». При этом, как считает глава совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук, в Киеве опасаются, что проблемы с коррупцией скажутся на репутации властей. Падающие рейтинги они хотят удержать с помощью выборов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы нового лидера страны. Он отметил, что на Украине запрещено проводить выборы во время военного положения, однако Зеленский готов отойти от правил.