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18:28, 28 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о возможных планах Киева провести выборы президента в 2024 году

El Pais: Киев рассматривает возможность провести выборы президента в 2024 году

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Киев рассматривает возможность провести выборы президента Украины в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга Владимира Зеленского. Об этом стало известно газете El Pais.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, сторонники Зеленского высказались в пользу проведения весной 2024 года президентских и парламентских выборов. Это связано со стремлением «легитимизировать президента и его новое правительство, поскольку война приближается к финалу».

Источник издания отмечает, что «никто на Украине так не популярен, как Зеленский». При этом, как считает глава совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук, в Киеве опасаются, что проблемы с коррупцией скажутся на репутации властей. Падающие рейтинги они хотят удержать с помощью выборов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы нового лидера страны. Он отметил, что на Украине запрещено проводить выборы во время военного положения, однако Зеленский готов отойти от правил.

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    Алевтина Запольская
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