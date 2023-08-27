Зеленский захотел провести выборы на Украине

Зеленский заявил, что не держится за власть и готов провести выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы нового лидера страны. Об этом глава государства рассказал во время всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

«Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы», — сказал он в эфире телемарафона.

Также украинский лидер признал, что проводить выборы президента в военное время запрещено, однако он готов отойти от правил при трех условиях. Во-первых, он ждет финансовой поддержки от Запада, во-вторых, парламент страны должен поддержать соответствующие изменения в законе, в-третьих, наблюдатели должны побывать в окопах.

Ранее Зеленский объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не переносят бои на территорию России. По его словам, в таком случае украинская сторона может лишиться поддержки своих западных союзников.